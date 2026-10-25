Netanyau achaca al "auge de la izquierda en Europa" su "atraso cada vez mayor"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Tomer Neuberg/Jna Press / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vinculado el "atraso cada vez mayor" de Europa al "auge de la izquierda" y ha ofrecido Israel como mejor destino de las inversiones.

"El auge de la izquierda en Europa hace que muchos emprendedores, empresarios y empresas estén marchándose buscando países más abiertos a los negocios", ha afirmado Netanyahu en un vídeo.

Netanyahu ha asegurado que "la gente huye de las economías cerradas y se dirige a economías abiertas como la nuestra". Por eso "Europa está perdiendo capital humano e Israel debe convertirse en uno de los principales destinos de esas inversiones y emprededores".

Para el mandatario israelí "vemos cosas en Israel que no vemos en Europa, que cada vez se queda más atrás". "Veo aquí infraestructura moderna. Veo grúas por todas partes", ha destacado.

Asimismo ha resaltado que mientras el precio de la electricidad "se ha disparado en todo el mundo", "eso no ha ocurrido aquí". "Aquí comprendemos la economía", ha subrayado.