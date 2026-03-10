Níger anuncia la muerte de "numerosos asaltantes" tras un ataque contra el aeropuerto de Tahoua

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han confirmado que sus fuerzas repelieron el lunes un asalto contra una base aérea en el aeropuerto de la ciudad de Tahoua y ha afirmado que durante los enfrentamiento fueron "neutralizados" varios de los asaltantes, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El gobernador de la región de Tahoua, el coronel mayor Souleymane Amadou Moussa, ha subrayado que las fuerzas de seguridad lograron además detener a varios implicados en el asalto, el primero de este tipo contra la ciudad, situada en el centro del país africano, según ha recogido el portal nigerino de noticias ActuNiger.

"Hubo un ataque contra la base 401 de Tahoua durante el cual algunos equipos sufrieron daños", ha relatado, si bien ha destacado que "la respuesta enérgica" de las fuerzas de seguridad permitió "forzar al enemigo a replegarse rápidamente". "Numerosos asaltantes fueron neutralizados", ha subrayado.

El tiroteo se extendió durante cerca de media hora tras el intento de infiltración de los asaltantes en las instalaciones, un suceso tuvo tuvo lugar poco más de un mes después de un ataque contra una importante base de la Fuerza Aérea en los alrededores del aeropuerto de la capital, Niamey.

Las autoridades afirmaron tras el citado ataque que había sido responsabilidad de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de Al Qaeda en el Sahel--, Estado Islámico en el Sahel y Boko Haram, si bien fue el segundo grupo el que reivindicó oficialmente la autoría.

Asimismo, destacó que los combates se habían saldado con la muerte de alrededor de 20 terroristas, mientras que el líder de la junta y presidente de transición de Níger, Abdourahamane Tchiani, habló de "un vasto plan de desestabilización" como origen de este asalto, en medio del aumento de la inseguridad en el país africano.