Níger confirma la muerte de "numerosos" militares en combates con supuestos terroristas en Tillabéri

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Níger han confirmado este jueves la muerte de "numerosos" militares en un enfrentamiento con presuntos terroristas en la región de Tillabéri, situada en el oeste del país --en la zona de las 'tres fronteras' con Malí y Burkina Faso--, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del incidente.

El Ministerio de Defensa nigerino ha señalado que los soldados lanzaron una operación después de un robo de ganado el 22 de septiembre en la zona de Abala, antes de agregar que los militares "entraron en contacto" el 23 de septiembre con "una importante columna de mercenarios fuertemente armados".

"Haciendo muestra de valentía y determinación, nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad opusieron una firme resistencia ante el enemigo", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que "tras sufrir importantes pérdidas, el enemigo se vio forzado a replegarse hacia el norte, llevándose a muchos de sus muertos".

Sin embargo, ha confirmado que "muchos valerosos soldados perdieron la vida", sin dar un balance concreto de bajas. "Las operaciones de búsqueda y seguridad continúan para localizar a los enemigos fugados", ha zanjado en su comunicado, recogido por la cadena de televisión pública nigerina, RTN.

La región de Tillabéri, en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido en los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil. El país hace frente también a la amenaza de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en la región de Diffa, situada en la cuenca del lago Chad.