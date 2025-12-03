Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

Archivo - El logotipo de la empresa energética francesa Orano, en la fachada de su sede - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Níger, Alio Daouda, ha anunciado este martes que el Estado nigerino ha emprendido acciones legales para "perseguir penalmente" al gigante energético francés Orano para "obtener una reparación" por los daños ocasionados por la multinacional tras el hallazgo, anunciado por el propio responsable, de 400 barriles con muestras radioactivas en el norte del país.

"El Estado de Níger ha tomado todas las medidas para perseguir penalmente a ORANO y obtener una reparación por todos los daños sufridos por nuestras poblaciones después de haber evaluado con los actores nacionales la magnitud de los impactos ambientales, sociales, sanitarios, educativos y pastorales, que se utilizarán para documentarlos adecuadamente", ha anunciado Daouda en una rueda de prensa recogida por la agencia estatal ANP.

En su comparecencia, el ministro ha calificado a Orano como "un depredador que ha perdido a su presa y que sigue considerándose todopoderoso, creyendo que las minas nigerinas son de su propiedad" y "llegando a negar cualquier competencia al personal nigerino para procesar, proteger y transportar adecuadamente" los materiales nucleares.

"ORANO se arroga el derecho a cometer actos que atentan contra la soberanía e integridad de nuestro país, como lo demuestra el descubrimiento en Madaouela, departamento de Arlit, de 400 barriles que contienen muestras radiactivas, una materia altamente tóxica cuya exposición pone en peligro la vida y la salud de los nigerinos", ha denunciado, alegando la detección de elevados niveles de toxicidad y de las sustancias bismuto 207 y cromo X, capaces de contaminar a una persona a menos de 10 metros, según sus explicaciones.

Por ello, el Gobierno nigerino ha determinado que la empresa gala "ha perjudicado y continúa perjudicando la salud de la población (...) poniendo en peligro la vida de terceros y la degradación ambiental, negándose incluso a cumplir las órdenes judiciales emitidas por nuestros tribunales que ordenaban la retirada o el tratamiento de varios millones de toneladas de residuos radiactivos expuestos a la intemperie".

Este tipo de acciones, ha destacado el ministro, "constituyen infracciones según la ley marco relativa al medio ambiente y el código penal", con lo que Niamey buscará "obtener una reparación por todos los daños sufridos por nuestras poblaciones después de haber evaluado con los actores nacionales la magnitud de los impactos ambientales, sociales, sanitarios, educativos y pastorales, que se utilizarán para documentarlos adecuadamente".

La intervención de Daouda ha llegado una semana después de que ORANO, a través de un comunicado, condenase el transporte de uranio almacenado, según la empresa, en la Société des Mines de l'Aïr (SOMAÏR SA), nacionalizada por parte de la junta militar que dirige Níger. Entonces, la energética denunció que el traslado de los materiales nucleares contravenía una orden del tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) instando al Estado de Níger a "no vender, ceder ni facilitar la transferencia a terceros del uranio producido por SOMAÏR".