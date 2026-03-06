Una nueva oleada de ataques iraníes contra cuatro países en Oriente Próximo se salda con daños materiales

Archivo - Restos de misiles tras la interceptación de un proyectil - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques iraníes en Oriente Próximo ha derivado en la madrugada de este viernes en el impacto e intercepción de varios misiles y drones en Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí que, con todo, apenas han dejado daños materiales en Manama y Kuwait, sin víctimas mortales ni heridos en ninguno de los países afectados.

El caso más destacado ha sido el bahreiní, donde el Ministerio de Interior ha atribuido a "la agresión iraní" el impacto de un número indeterminado de proyectiles contra "un hotel y dos edificios residenciales en Manama", la capital del país.

El incidente ha provocado un incendio en uno de los dos bloques de viviendas, que "la Defensa Civil ha extinguido", según ha indicado el Ministerio en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado que, de todos modos, "no se han registrado víctimas mortales".

Por su parte, el Ejército de Kuwait ha informado también en redes sociales de que sus defensa aéreas "han interceptado un ataque con misiles que penetró el espacio aéreo del país", lo que ha activado las sirenas antiaéreas, según las declaraciones del portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan, recogidas en la publicación.

"Durante el operativo de interceptación se ha producido la caída de alguna metralla, lo que ha ocasionado daños materiales limitados, representados por daños a un vehículo, sin que se hayan registrado heridos", ha agregado el portavoz.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha comunicado también en sus redes la "interceptación y destrucción de tres misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán", así como la de dos drones, uno en la región oeste y otro en la gobernación de Al Jarj, donde, de hecho, se encuentra la citada base.

Asimismo, la cartera homóloga de Qatar ha informado en los últimos minutos de la interceptación por parte de las Fuerzas de Defensa Aérea de un ataque con dron dirigido a la base aérea de Al Udeid, la de mayor envergadura con las que cuentan las fuerzas de Estados Unidos y que está situada al suroeste de Doha, la capital qatarí.