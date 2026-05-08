Nueva York prohíbe a los agentes del ICE usar máscaras para ocultar su rostro

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes del ICE. - Holden Smith/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nueva York han aprobado una legislación que prohíbe el uso de máscaras para cubrir su rostro a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en pleno aumento de la tensión y un día después de que el zar de fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homan, amenazara con "inundar" el estado con un despliegue.

La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ha indicado así que los agentes están obligados a trabajar a partir de ahora con la cara descubierta, una medida con la que busca evitar que incurran en un uso excesivo de la fuerza, tal y como vienen denunciando organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Desde que Trump puso en marcha su polémica política antiinmigratoria, que ha propiciado detenciones, redadas y deportaciones en masa, los agentes del ICE han cubierto generalmente sus rostros.

Este paquete de medidas también prohíbe a estos agentes utilizar las cárceles locales para albergar detenidos y realizar registros en casas, hospitales, iglesias y escuelas sin que exista orden judicial alguna que así lo autorice.

No obstante, está previsto que la Administración Trump recurra esta medida ante los tribunales. Ya en 2025, una ley similar que les prohibía cubrirse la cara fue aprobada en el estado de California pero rechazada posteriormente por discriminatoria por un tribunal federal.

Las redadas del ICE han provocado numerosas críticas tanto dentro como fuera del país a raíz de una serie de escándalos durante sus operaciones, especialmente en la ciudad de Mineápolis, Minnesota, donde dos personas murieron a manos de los agentes.