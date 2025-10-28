El nuevo Gobierno de Madagascar toma posesión con una mayoría de civiles para abordar la transición

El nuevo presidente de Madagascar, Michael Randrianirina, durante su toma de posesión el 17 de octubre de 2025 en la capital, Antananarivo (archivo) - Europa Press/Contacto/iAko Randrianarivelo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas autoridades de Madagascar, encabezadas por el coronel Michael Randrianirina, han desvelado este martes la composición del nuevo Gobierno, integrado principalmente por civiles, si bien la política del país estará regida también por un comité de militares que estará en vigor durante los próximos dos años de cara a la celebración de nuevas elecciones tras la huida a mediados de octubre del hasta entonces mandatario, Andry Rajoelina, tras semanas de manifestaciones antigubernamentales.

El nuevo Ejecutivo, encabezado por Herintsalama Rajaonarivelo como primer ministro, cuenta con un total de 29 cargos --25 civiles y cuatro militares--, con la expresidenta de la Asamblea Nacional Christine Razanamahasoa al frente de Exteriores y Fanirisoa Ernaivo al frente de Justicia. Ambos eran figuras críticas con Rajoelina, quien ha denunciado un golpe de Estado militar y se ha negado a reconocer a las nuevas autoridades.

A ellos se suman Hanitra Rakotonandrasana en Interior y Descentralización, Herinjatovo Aimé Ramiarison en Economía y Finanzas, Monira Managna en Sanidad, Ndaohialy Ravonimanantsoa en Educación Superior, Karena Hanitriniaina en Agricultura, Andrianina Rasoarahona en Industrialización y Michela Angèle Andriamadison en Comercio, según ha recogido el portal malgache de noticias Midi Madagasikara.

Asimismo, Sotiana Bety Florent ha sido puesta al frente de Trabajo, Juste Crescent Raharisone en Transportes, Ny Ando Ralietera en Energía, Carl Andriamparany en Minas y Recursos Estratégicos, Jacov Razafindrianativo en Obras Públicas, Chan Kit Waye Jaco en Pesca, Michael Manesimana en Medio Ambiente, Lucie Vololoniaina en Turismo, Alain Désiré Rasambany en Juventud y Deportes, y Ogascar Genosoa Mandriandrarivony en Comunicación y Cultura.

Por su parte, habrá militares al frente de los ministerios de Seguridad Pública, Planificación de Tierras, Gendarmería y Fuerzas Armadas, después de que Randrianirina prometiera antes de asumir el cargo días después de la huida de Rajoelina que el nuevo Ejecutivo contaría con presencia de civiles obtener representatividad de cara al proceso de transición abierto ahora en la isla.

Randrianirina tomó posesión el 17 de octubre, días después de anunciar que estaba al frente del país ante la huida de Rajoelina tras semanas de protestas antigubernamentales y después de que la unidad de élite del Ejército que encabeza se pusiera del lado de los manifestantes, forzando la mano al jefe de Estado y llevando al Tribunal Constitucional a reconocer una "vacancia" en el cargo que permitió al coronel auparse al poder.

El hasta ahora líder de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas conocida como Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), adelantó antes de asumir el cargo que no será posible celebrar presidenciales en un plazo de entre 30 y 60 días, tal y como determinó el Constitucional en su fallo confirmando la vacancia y concediéndole el poder para hacer frente al periodo de transición en la isla.

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, permanece en paradero desconocido --tras las informaciones sobre su evacuación en un avión francés-- en medio de la crisis en el país, sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.