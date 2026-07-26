El nuevo ministro de Educación indio asume el cargo tras la dimisión de su predecesor en el marco de las protestas

El nuevo ministro de Educación indio, Pralhad Joshi, en una reunión - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Educación indio, Pralhad Joshi, ha asumido el cargo este domingo tras las protestas estudiantiles, bautizadas como el movimiento de las 'cucarachas', que han forzado la dimisión de su predecesor, Dharmendra Pradhan, por la filtración de las preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

"Pralhad Joshi ha asumido hoy el cargo de ministro de Educación en Kartavya Bhavan, Nueva Delhi. Ha presidido una reunión de evaluación del Ministerio, en la que ha examinado el estado de implementación de diversos programas y otras iniciativas", ha indicado la cartera de Educación en un comunicado.

El ministro --que también está a cargo de los ministerios de Asuntos del Consumidor, Alimentación y Distribución Pública, así como de Energías Nuevas y Renovables-- ha trasladado su agradecimiento al primer ministro, Narendra Modi. "Acepto esta responsabilidad con humildad y un profundo sentido del deber", ha indicado en redes sociales.

Horas después de la dimisión de Dharmendra Pradhan, el movimiento Janta Cucaracha (PJC) ha puesto fin a sus protestas, que se han alargado durante más de un mes en el país asiático y que han tenido su epicentro en Jantar Mar, en Nueva Delhi.

El nombre de la formación, liderada por Abhijeet Dipke, funciona a modo de sátira, en alusión al partido de Modi --el Bharatiya Janata Party (BJP)-- y referencia a unas polémicas palabras del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien tildó de "cucarachas" a jóvenes sin empleo y a activistas.

Se trata de una de las mayores manifestaciones desde que Modi llegó al poder en 2014, que se han saldado con decenas de agentes y manifestantes heridos, así como numerosos detenidos, incluyendo el líder de la oposición, Rahul Gandhi.

El movimiento estudiantil --que ha exigido una reforma completa del sistema educativo-- cobró fuerza hace un par de semanas después de que el activista Sonam Wangchuk fuera hospitalizado por la fuerza por la Policía en el marco de su huelga de hambre de tres semanas para pedir la dimisión del titular de Educación.