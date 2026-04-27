El nuevo presidente de Irak encarga al empresario Ali al Zaidi la formación de gobierno

El presidente de Irak, Nizar Amedi - Iraqi Presidency Office apaimag / Zuma Press / Eu

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irak, Nizar Amedi, ha nombrado este lunes al empresario Ali al Zaidi como nuevo primer ministro tras recibir el respaldo del principal partido del país, la coalición chií Marco de Coordinación, y la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) ante las fuertes presiones de Estados Unidos.

El mandatario iraquí ha "encomendado a Ali al Zaidi, candidato del mayor bloque parlamentario, la formación del nuevo gobierno", que posteriormente deberá ser aprobado por el Parlamento, según informó la Presidencia en un comunicado.

Marco de Coordinación ha celebrado la designación y elogiado la gestión del hasta ahora primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, de quien ha destacado "su enfoque nacional y responsable para afrontar los desafíos económicos, regionales e internacionales".

La formación chií ha aplaudido asimismo la retirada de las candidaturas de Al Maliki y Al Sudani, decisiones que ha descrito como "responsables e históricas". "Este paso reafirma su compromiso con los intereses nacionales, facilita la superación del estancamiento político y permite al Marco de Coordinación seleccionar un candidato que cumpla con los requisitos necesarios para el cargo de primer ministro y que esté capacitado para afrontar las exigencias y los desafíos de la etapa actual", ha manifestado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Según las informaciones de la cadena Rudaw, Al Zaidi tiene 40 años y es licendiado en Derecho. Asimismo, posee estudios superiores en finanzas y banca y ha presidido el Banco Islámico Al Yanub, una importante entidad bancaria en Irak.

Nacido en la gobernación de Dhi Qar, en el sudeste del país, actualmente preside la Compañía Nacional de Holdings, un destacado grupo de inversión privada, así como el consejo de administración de la Universidad Al Shaab --una universidad privada en Bagdad-- y es propietario del canal de televisión por satélite Dijlah.

Marco de Coordinación anunció en enero al ex primer ministro Nuri al Maliki como candidato, pero las reticencias de Estados Unidos por su vinculación con Irán finalmente echaron abajo a este candidato.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

Sin embargo, este mismo acuerdo ha propiciado la última crisis política tras el anuncio de retirada indefinida del Parlamento iraquí del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) en protesta contra la elección como presidente del país de Nizar Amedi.

Amedi fue elegido por los diputados iraquíes tras una votación sin el PDK, que había denunciado previamente "flagrantes errores de procedimiento" a la hora de designar al jefe del Estado. Amedi era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK.