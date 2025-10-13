El nuevo presidente de Perú anuncia un Gobierno "de amplia base" tras la destitución de Boluarte

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José Jerí, ha anunciado este domingo la conformación de un gabinete ministerial "de amplia base", dos días después de que el Congreso aprobase la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, y tras agradecer el trabajo del expresidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana.

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana", ha declarado Jerí en la red social X, donde ha precisado que, "junto al nuevo premier", que aún no ha nombrado, llevará a término "la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada".

Asimismo, en un mensaje posterior, el ahora presidente ha detallado que ese nuevo Gobierno "de amplia base y de reconciliación nacional no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente". En cambio, "primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país", ha asegurado.

Su anuncio ha llegado tras las renuncias de los ya exministros de Salud, César Vásquez, y de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en los momentos previos al vencimiento del plazo para que los altos funcionarios dimitan y puedan así postularse en las próximas elecciones generales, en 2026.