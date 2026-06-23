El número de casos confirmados por el brote de ébola en RDC supera el millar, con cerca de 270 muertos

Trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento de ébola en Mongbwalu, en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote declarado a mediados de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) supera ya la barrera a los mil casos confirmados, con cerca de 270 fallecidos, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas, que cifran además en más de un centenar los recuperados de la enfermedad.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha señalado en un comunicado que hasta ahora se han confirmado 1.048 casos, con 267 muertos y 112 recuperados, lo que refleja una letalidad del 25,5%. Asimismo, 371 pacientes siguen hospitalizados, con una tasa de seguimiento a contactos del 70,8%

"Los esfuerzos de supervisión se refuerzan con un 100% de alertas investigadas y un 97% de viajes controlados en los puntos de entrada", ha señalado la cartera, que ha reiterado que el epicentro del brote sigue siendo la provincia de Ituri, con 22 zonas sanitarias afectadas. A ellas se suman once en Kivu Norte y tres en Kivu Sur.

En este sentido, ha incidido en que "para superar los desafíos" en materia de rastreo de contactos, capacidad de recepción, apoyo a los equipos sobre el terreno y financiación, "RDC necesita el firme compromiso de todos sus socios". "Juntos, con una comunicación constante y la movilización de recursos, protegeremos a la población y saldremos fortalecidos de esta epidemia", ha zanjado.

Naciones Unidas anunció la semana pasada el nombramiento del británico Julien Harneis como coordinador para la respuesta frente al brote de ébola en RDC. A los casos registrados en el país se suman 19 contagios y dos fallecidos en Uganda, entre alertas internacionales sobre la propagación de la enfermedad, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de interés internacional.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.