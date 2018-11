El 'número dos' de May dice que si hay moción de censura, la primera ministra logrará superarla

Publicado 16/11/2018 14:18:23 CET

LONDRES, 16 Nov. (Reuters/EP) -

David Lidington, ministro del Gabinete y 'número dos' de la primera ministra británica, Theresa May, se ha mostrado convencido de que la jefa del Gobierno tiene los apoyos suficientes para superar una moción de censura en el grupo parlamentario de los 'tories' si se llega a convocar.

"Si esas cartas llegan, creo que ella ganaría esa decisiva votación y merece hacerlo", ha afirmado Lindington, en un mensaje de vídeo, en referencia a las cartas de parlamentarios conservadores necesarias para poder convocar una moción de censura en la llamada Comisión 1922, que es la que sometería a votación el futuro de May al frente del Gobierno.

"Está haciendo lo mejor para el país. Por el interés nacional creo que deberíamos unirnos para apoyarla", ha asegurado el ministro del Gabinete británico. Este viernes, el influyente parlamentario conservador euroescéptico Steve Baker ha afirmado que los diputados de su formación que quieren echar a May están cerca de conseguir los apoyos suficientes para votar una moción de censura en la Comisión 1922 del Parlamento británico.

"Lo que pasa es que las personas han estado llamándome y diciéndome que están enviando las cartas y creo que probablemente no están lejos de lograrlo", ha dicho Baker, una figura clave de los euroescéptiicos 'tories', en referencia a los 48 apoyos requeridos para convocar la moción de censura contra May en su grupo parlamentario. "Creo que probablemente es inminente", ha afirmado, en declaraciones a la radiotelevisión pública británica BBC.

Según la web especializada BrexitCentral, que cita fuentes de "plena confianza", el partido Conservador ya ha recabado los apoyos de 48 de sus diputados, el mínimo imprescindible para activar el procedimiento con el que amenazó el jueves el diputado Jacob Rees-Mogg, uno de los más acérrimos críticos del acuerdo de May. Por ahora Reuters ha contabilizado a 20 diputados que públicamente han dicho que han enviado la carta.

Fuentes consultadas por Sky News también ha afirmado que la moción de censura "va a ocurrir con toda probabilidad". En una entrevista este viernes con la emisora LBC, May ha vuelto a defender su actuación durante las negociaciones con Bruselas y ha asegurado que Reino Unido mantendrá su "plena integridad" cuando empiece en marzo el proceso de disociación del bloque europeo, pendiente de ratificación en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

Es precisamente este paso el que supone problemático para May dado el rechazo que suscita entre el ala euroescéptica de su partido. Aunque May se ha negado a confirmar si dará libertad a sus diputados para romper la disciplina de partido en esta crucial votación, fuentes de Downing Street han asegurado al diario 'The Guardian' este viernes que se les ha pedido que cierren filas en torno a la mandataria.