Ocho policías muertos en una oleada de ataques y motines en Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros - POLICÍA NACIONAL CIVIL DE GUATEMALA

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho policías han muerto y diez más han resultado heridos en una oleada de ataques contra agentes registrada en las últimas horas en ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, en connivencia con una serie de motines en prisiones, según el balance de Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha confirmado por su parte siete fallecidos en las últimas horas, en las que los agentes han recuperado el control de la prisión Renovación 1 tras un motín. También ha habido motines en Fraijanes 2 y Preventivo de la Zona 18, en las que por ahora el control es de los presos, informa el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

La Policía ha informado además de que ha sido "neutralizado" el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', considerado el cabecilla del Barrio 18 y a quien las autoridades señalan como el coordinador de los motines.

El Ministerio de la Gobernación ha anunciado operaciones conjuntas de Policía y Ejército en las áreas urbanas para atajar la violencia. El ministro, Marcon Antonio Villeda, ha destacado que los policías fallecidos son "héroes".

El Ministerio de Defensa ha apuntado por su parte que continúa en marcha la Operación Centinela de refuerzo de la seguridad en el entorno de las prisiones afectadas por los motines.

"En la segunda fase, vamos a ir directamente a atacar la presencia de los terroristas, denominados mareros", ha explicado el ministro de Defensa, Henry Saenz.

Mientras, la ministra de Educación, Anabella Giracca, ha anunciado la suspensión de las clases en todo el país en los sectores privado, por cooperativa y municipales para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.