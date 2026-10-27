La OEA destaca que el ataque contra la GSF refleja la necesidad de "medidas más decisivas" contra las pandillas en Haití

Archivo - Bandera de la OEA - JUAN MANUEL HERRERA / OEA - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que el ataque ejecutado contra la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que se saldó con la desaparición de cuatro militares de El Salvador, refleja "la urgente necesidad de adoptar medidas más decisivas" contra las bandas criminales que operan en el país.

"Este ataque pone de relieve la urgente necesidad de adoptar medidas más decisivas y coordinadas contra las pandillas criminales. La comunidad internacional debe fortalecer su apoyo a Haití para restablecer la seguridad y proteger a su población", ha dicho el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

"Expresamos nuestra solidaridad con El Salvador, su Gobierno y su pueblo, y en especial con las familias de los cuatro miembros del personal salvadoreño desaparecidos en Haití", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha expresado su deseo de que estos efectivos "regresen sanos y salvos".

El Salvador envió la semana un contingente a la capital de Haití, Puerto Príncipe, para reforzar las labores de búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos, después de que el mandatario del país centroamericano, Nayib Bukele, amenazara a las pandillas con una ofensiva si no los liberan.

La propia GSF confirmó el domingo haber recibido restos humanos cuya identidad todavía no ha sido confirmada, horas después de que Bukele descartara que cadáveres entregados por una organización no gubernamental coincidieran con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos.