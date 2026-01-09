La OEA expresa su preocupación por el actual panorama electoral en Honduras

Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de Honduras - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN X

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado este viernes su preocupación por el actual panorama en Honduras, en medio de las tensiones en el país latinoamericano derivadas del proceso electoral, que estuvo marcado por denuncias de fraude electoral y las acusaciones sobre injerencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por un lado, ha lamentado que un "grupo reducido y no plural de diputados hondureños" se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía", en la cita en las urnas del 30 de noviembre.

En este contexto, ha observado con "consternación los actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional, en los que una diputada resultó gravemente herida", en referencia al ataque con un presunto artefacto explosivo contra Gladis Aurora López, en un incidente que obligó al Ejército a reforzar la seguridad en el edificio.

"Dichos actos son incompatibles con los principios de cualquier sistema democrático", reza un comunicado publicado por la Secretaría General de la OEA.

Asimismo, ha rechazado la "intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral". De hecho, ha recordado que las dos misiones de observación electoral desplegadas en el país apuntaron a que los resultados de los comicios presidenciales "reflejan la voluntad del pueblo".

Con todo, la Secretaría General ha hecho un llamamiento a poner fin a los intentos de obstaculizar la transición constitucional y ha instado a que esta se lleve a cabo de manera pacífica y conforme a la ley. "La democracia no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante la aceptación de la voluntad popular", ha zanjado.