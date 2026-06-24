La OEA pide apoyar vías para restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, durante un acto en Panamá. - Europa Press/Contacto/Li Jiaxu

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reclamado apoyo a vías para restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, incidiendo en que el espacio democrático y cívico resulta clave para "la paz, la estabilidad y la prosperidad" en la región.

En un comunicado, la Secretaría General de la OEA reitera su compromiso con la "ampliación del espacio democrático y cívico" como "pilar fundamental para la paz, la estabilidad y la prosperidad". "En un momento en que las instituciones democráticas enfrentan crecientes presiones, la OEA subraya la necesidad de fortalecer la democracia y la gobernanza inclusiva, el respeto de las libertades fundamentales y las oportunidades para la participación ciudadana como condiciones esenciales para un hemisferio pacífico y próspero", ha señalado.

En particular, ha mostrado su "preocupación" por la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, incidiendo en "la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y Derechos Humanos".

En todo caso, ha puesto de manifiesto que las "soluciones democráticas sostenibles" deben ser lideradas a "nivel nacional" y sustentarse en la participación activa de los actores nacionales, tanto "actores políticos" como "el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes".

La OEA ha reivindicado la importancia de contar con sistemas democráticos "plenamente funcionales" en estos países para que los ciudadanos "puedan expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública". Así, ha denunciado la "detención continuada" de personas por motivos políticos, algo "incompatible" con los principios y compromisos del sistema interamericano: "en las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia".

Es por esto que ha reiterado su demanda urgente a la "liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas", de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de Derechos Humanos, tras tender la mano a Cuba, Nicaragua y Venezuela para "poner sus buenos oficios" a su servicio para apoyar "la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional".

"La organización está preparada para acompañar procesos que contribuyan a la ampliación del espacio democrático y cívico, faciliten el diálogo y la construcción de consensos sobre el camino a seguir, la celebración de elecciones, la protección de los Derechos Humanos y la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas", ha concluido.