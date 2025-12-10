La OEA pide "esperar" a los resultados oficiales en Honduras y "respetar la voluntad" del pueblo

Archivo - Imagen de archivo de un votante depositando la papeleta en una urna durante las elecciones de noviembre en Honduras. - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido a las autoridades de Honduras, los diferentes partidos políticos y los candidatos "esperar" a que se anuncien los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar a finales de noviembre y que, de momento, sitúan al ultraderechista Nasry Asfura como el ganador.

"Con la misma claridad con la que la misión de la OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, reitera su llamamiento a las autoridades, partidos y candidaturas a esperar a los resultados y respetar la voluntad popular expresada en las elecciones", ha indicado el OEA en un comunicado.

Así, ha confirmado que los equipos de la misión electoral de la organización "siguen desplegados" en el país, donde está "observando los procesos de escrutinio" de los votos, que aún no ha finalizado y ha suscitado ya acusaciones de fraude por parte del candidato conservador Salvador Nasralla.

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", ha indicado la OEA en un comunicado en el que ha insistido en que la Comisión Nacional Electoral de Honduras debe "realizar su trabajo sin presiones". "Rechazamos cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", ha zanjado.

De momento, Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

La denuncia de Nasralla llega después de que el CNE, que ha interrumpido el cómputo de papeletas varias veces en los últimos tres días, haya reanudado la divulgación de datos a la que solo tienen acceso medios de comunicación y partidos políticos.