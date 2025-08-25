La ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza deja ya más de 62.700 muertos

Archivo - Imagen de archivo de edificios destruidos por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy Apaimages / Zuma Press / ContactoPho

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 62.700 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado este lunes por las autoridades gazatíes, que han confirmado otros 58 fallecidos y 308 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que la cifra total de fallecidos asciende a 62.744, mientras que los heridos son 157.259, unos números que podrían ser más altos debido a que aún hay víctimas atrapadas bajo los escombros.

Desde la ruptura en marzo del último alto el fuego por parte de Israel, las autoridades palestinas han registrado 10.900 muertos y 46.218 heridos. Además, 28 personas han muerto y otras 184 han resultado heridas tratando de obtener ayuda en el último día.

Además, ya son más de 300 los decesos por inanición, entre los que se encuentran 117 menores. Desde el domingo, once personas han muerto debido a la falta de alimentos.