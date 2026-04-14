El oficialista Wadagni se hace con la victoria en las elecciones presidenciales en Benín con más del 94% de los votos

Recuento de las elecciones presidenciales en Benín en la ciudad de Cotonú (archivo) - Europa Press/Contacto/Seraphin Zounyekpe

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Benín, el ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, se ha hecho con la victoria con más del 94% de los votos, según ha anunciado la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA), después de que el único candidato opositor, el exministro de Cultura Paul Hounkpè, reconociera su derrota en las urnas.

El presidente de la comisión, Sacca Lafia, ha detallado que Wadagni ha obtenido el 94,05% de los votos, por delante del 5,95% de las papeletas recabadas por Hounkpè, lo que da una clara victoria en primera vuelta al 'delfín' del mandatario saliente, Patrice Talon. Los datos se corresponden al 90,55% del recuento, con una participación del 58,75%.

"Benín acaba de escribir una nueva página de su destino", ha dicho Lafia. "La CENA se presenta ante la historia para presentar la voz del soberano pueblo beninés", ha explicado ante la prensa, en unas declaraciones en las que ha destacado la labor "monumental" de los votantes y ha ensalzado la labor de las fuerzas de seguridad a la hora de mantener la estabilidad durante el escrutinio.

Asimismo, ha resaltado que "Benín ha triunfado" y ha asegurado que el organismo entregará ahora las actas al Tribunal Supremo para que verifique la validez de los resultados, ya aceptados el lunes por Wadagni, quien instó al futuro jefe del Estado a priorizar la justicia social, la inclusión económica, la reforma institucional y la reconciliación nacional. "Solo nos une un requisito: servir a Benín y trabajar incansablemente por el bienestar de nuestros conciudadanos", dijo.

Talon no se presentó a las urnas debido al límite constitucional de dos mandatos a la jefatura de Estado, en una votación supone una continuación de las parlamentarias de enero, en las que la oposición no llegó al 10% de los votos --por lo que no obtuvo escaños--, dejando al partido del presidente y sus aliados al frente de la totalidad del organismo, que aprobó en noviembre de 2025 una ampliación de cinco a siete años el mandato presidencial, un paso que entrará en vigor tras los comicios del domingo.

El presidente, que abandonará el cargo tras una década de crecimiento económico, pero en medio de las crecientes amenazas de seguridad por la expansión de los grupos yihadistas desde el Sahel, pasará el testigo a Wadagni, quien no ha tenido que hacer frente a rivales de peso después de que el principal opositor, Renaud Agbodjo, de Los Demócratas, fuera excluido tras no lograr suficientes apoyos parlamentarios.

Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que el derecho a la libertad de expresión y de reunión son objeto de "restricciones sistemáticas" y han denunciado la detención "arbitraria" de dirigentes opositores, con el foco puesto en Los Demócratas, liderado por el expresidente Thomas Yayi Boni, quien cumplió dos mandatos entre 2006 y 2016.

Las elecciones han tenido lugar además cuatro meses después de que las autoridades anunciaran la desarticulación el 7 de diciembre de un intento de golpe de Estado, encabezado por un grupo de militares que irrumpió en la sede de la televisión pública para anunciar el derrocamiento de Talon, si bien la intentona fue sofocada en apenas unas horas.