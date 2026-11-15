La oficina de Netanyahu orquestó el arresto de árabes la jornada electoral para denunciar fraude, según Canal 12

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del 27 de octubre - Yonatan Sindel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación periodística ha revelado que la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, colaboró en la preparación de un caso fabricado que propiciara la detención de tres activistas del partido árabe-israelí Raam el pasado 27 de octubre, cuando se celebraron las elecciones legislativas israelíes, para poder señalar a la comunidad árabe por fraude electoral.

La investigación del Canal 12 de la televisión israelí asegura citando a un alto cargo de las fuerzas de seguridad que un responsable de la oficina de Netanyahu, Ido Norden, dirigió a la Policía a una fuente de inteligencia, un antiguo trabajador de la oficina del primer ministro, que desencadenó registros y detenciones basados en acusaciones que después se demostraron infundadas. El propio Netanyahu dio pábulo a estas informaciones durante la jornada electoral.

Al menos 14 agentes irrumpieron en los domicilios de los activistas del partido Raam en el sur de Israel sin orden judicial alguna. Uno de los detenidos es el médico Sayaf Abu Riash, vecino de Rahat. Durante la grabación de la operación se puede escuchar a su esposa, Miriam, preguntar si tenían orden judicial o de arresto. Abú Riash solo fue puesto en libertad seis días después, ya sin opción para votar.

El jefe de los servicios secretos israelíes, David Zini, pidió incluso escuchas contra cinco diputados árabe-israelíes por supuesta injerencia extranjera en las elecciones, pero la Fiscalía lo impidió.

Ahora los investigadores están examinando si se proporcionó deliberadamente información de inteligencia que apoyaba estas detenciones en plena jornada electoral.

"El jefe de gabinete Ido Norden tuvo acceso a información criminal y cumpliendo con su deber como se esperaría de cualquier ciudadano legal y preocupado puso a esa persona en comunicación con la Policía", ha respondido la oficina de Netanyahu al pantearles la información e incluso han advertido de una posible "calumnia".