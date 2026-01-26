Ofrecen un millón de euros por información sobre el grupo que provocó un apagón en Berlín

Apagón por un sabotaje en Berlín el 3 de enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades berlinesas han anunciado una recompensa de un millón de euros por información sobre el ataque de sabotaje contra la red eléctrica perpetrado el pasado 3 de enero por el grupo de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán), una acción que dejó sin electricidad a unas 100.000 personas.

La senadora de Interior de Berlín, Iris Spranger (SPD), ha confirmado en declaraciones a la prensa que la Comisión de Interior de la Cámara de Representantes de la región de Berlín ha aprobado la iniciativa, según recoge la televisión pública alemana ARD.

Spranger ha subrayado que es un "evento único" y que no recuerda ninguna recompensa similar para fomentar que algún testigo o informador dé datos sobre lo ocurrido. Todo para resolver este caso de "terrorismo" en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Fiscalía.

Los activistas provocaron un incendio en un puente que servía de soporte para cables de la infraestructura eléctrica, la última de una serie de acciones climáticas, contra infraestructuras y grandes empresas que comenzaron en 2011. El grupo reivindicó el ataque y destacó que el objetivo era una central eléctrica de gas por sus emisiones.

La Fiscalía Federal de Karlsruhe se ha hecho cargo de la investigación mientras el Parlamento alemán, el Bundestag, debate una reforma legal para proteger las infraestructuras críticas, la llamada Ley Kritis (acrónimo de infraestructuras críticas).