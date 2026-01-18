El OIEA anuncia el inicio de "reparaciones cruciales" en la central nuclear de Zaporiyia

Reparaciones en una línea eléctrica de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - OIEA

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este domingo el inicio de "reparaciones cruciales" en la última línea eléctrica de reserva de la central nuclear de Zaporiyia, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.

"Han comenzado las cruciales reparaciones en el sistema de emergencia de la línea eléctrica de 330 kV Ferosplavna-1 bajo un acuerdo de alto el fuego mediado por el OIEA", ha destacado el director general del OIEA, el argentino Rafael Mariano Grossi, en un mensaje publicado en redes sociales.

Un equipo ucraniano está realizando estos trabajos de reparación mientras un equipo del OIEA supervisa la labor, ha destacado el organismo internacional.

El alto el fuego local fue anunciado en la mañana del sábado por el OIEA y sigue a otro el fuego temporal que entró en vigor el pasado 30 de diciembre para realizar más reparaciones en dicha línea.

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa y está en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022. Esta central y otras como la de Chernóbil han sufrido desconexiones de alguna línea eléctrica en las últimas semanas debido a la actividad militar, "un hecho que subraya una vez más la importancia de una infraestructura de red eléctrica fiable para la seguridad nuclear", afirmó Grossi la semana pasada.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022.