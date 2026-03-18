El OIEA confirma la destrucción de una estructura cercana al reactor de la central nuclear iraní de Bushehr

Archivo - Vista de la central nuclear iraní de Bushehr - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado la destrucción de una estructura cercana al reactor de la central nuclear de Bushehr, en la costa sur de Irán, por un ataque en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, si bien no hay que lamentar daños en la planta ni heridos por el incidente.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha indicado que la estructura se encontraba a 350 metros del reactor, si bien no ha dado más detalles. "Cualquier ataque en las instalaciones nucleares o en sus inmediaciones viola los siete pilares indispensables relacionados con las garantías de seguridad nuclear durante un conflicto armado y nunca debería tener lugar", ha dicho en redes sociales.

El ataque fue denunciado en la víspera tanto por Irán como por Rusia, puesto que la central está operada conjuntamente por ambos países. El director de la operadora nuclear rusa Rosatom, Alexei Lijachev, ya advirtió anteriormente de que esta instalación nuclear se encontraba "bajo amenaza" al comienzo de la guerra en Oriente Próximo, cuando instó a las partes a "proteger las instalaciones".

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, muerto igualmente el 16 de marzo. Su muerte fue confirmada el martes por las autoridades iraníes después de que Israel anunciara su asesinato.