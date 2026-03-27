El OIEA indica que no hay un aumento en niveles de radiación tras el ataque israelí contra una planta de uranio en Irán

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), liderado por Rafael Grossi, ha informado este viernes de que no se ha registrado un aumento en los niveles de radiación tras el ataque de Israel contra la planta de producción de óxido de uranio concentrado, conocido coloquialmente como "torta amarilla", y ubicada en la provincia iraní de Yazd.

"Irán ha informado al OIEA que la planta de producción de óxido de uranio concentrado Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd (también conocida como Ardakan), ha sido atacada hoy. No se ha informado de un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones", ha señalado el organismo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El OIEA ha indicado también que está ya investigando el incidente. "El director general, Rafael Grossi, reitera su llamamiento a la moderación para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear", ha sentenciado, sin dar más detalles al respecto.

El ataque, sumado a otro registrado en el complejo de agua pesada en la provincia iraní de Arak, se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una extensión de la suspensión de ataques contra centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.