La OIM alerta de que más de 22 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Yemen en 2026

Archivo - Un niño desplazado camina junto a tiendas de campaña en un campamento temporal en las afueras de Adén, Yemen - Europa Press/Contacto/Murad - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este jueves de que "miles de familias" en Yemen han perdido "sus hogares y el acceso a servicios básicos" a causa de inundaciones, desplazamientos y dificultades económicas que siguen azotando al país, donde la previsión es que "más de 22 millones de personas --cerca de la mitad, mujeres y niñas-- necesitarán asistencia humanitaria y protección" en este 2026.

"Miles de familias han perdido sus hogares y el acceso a servicios básicos", ha alertado el director regional de la OIM para Oriente Próximo y el Norte de África, Othman Belbeisi, tras una visita de campo en la que ha alertado de que "las comunidades son resilientes, pero las necesidades son inmensas".

En este sentido, la organización ha alertado de que "años de conflicto han dejado a Yemen con graves necesidades humanitarias", además de "un desplazamiento generalizado" que, sumado a inundaciones y dificultades económicas, no hace sino aumentar las citadas necesidades humanitarias en todo el país, "afectando a las comunidades vulnerables".

La situación es tal que, según las cifras facilitadas por la propia OIM, "en 2026, más de 22 millones de personas --entre ellas 10,95 millones de mujeres y niñas-- necesitarán asistencia humanitaria y servicios de protección". "Esta población incluye a 5,2 millones de desplazados internos, 329.000 migrantes y 63.000 refugiados y solicitantes de asilo", ha precisado.

En este marco, la entidad de la ONU para las Migraciones "continúa invirtiendo en soluciones a largo plazo, además de la respuesta de emergencia", con esfuerzos destinados a "reducir la dependencia de la ayuda y apoyar a las comunidades en la reconstrucción de sus vidas", como son el proyecto de agua de la ciudad de Maja, que "está restableciendo el acceso al agua potable para más de 120.000 personas", o la escuela Basuhaib en Adén, rehabilitada por la propia OIM y que "brinda apoyo a más de 1.000 niños y miembros de la comunidad local".

"Sin embargo, la situación sigue siendo precaria", ha alertado la organización, que señala que en zonas como la citada Maja "las inundaciones han dañado viviendas e interrumpido servicios esenciales". "Las comunidades se enfrentan a crisis recurrentes, y sus necesidades aumentan más rápido que los recursos disponibles", ha agregado.

Por ello, el director de la OIM en la región, que ha visitado algunos de los proyectos mencionados y se ha reunido con las autoridades gubernamentales y locales "para fortalecer la coordinación en materia de migración, desplazamiento, respuesta humanitaria y desarrollo", ha destacado que "el apoyo internacional sostenido es fundamental para garantizar la continuidad de la asistencia y ayudar a las comunidades a recuperarse".

"Las necesidades humanitarias en Yemen siguen siendo graves y continúan aumentando, y las comunidades vulnerables se enfrentan a crisis cada vez más complejas. El apoyo internacional sostenido es esencial para mantener la asistencia vital y garantizar que quienes corren mayor riesgo no queden desamparados", ha argumentado la organización.