La OIM pide actuar "con dignidad y respeto" hacia la población migrante durante la crisis del coronavirus

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas ha insistido este miércoles en la necesidad de tratar a la población y trabajadores migrantes "con dignidad y respeto" durante la crisis de la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 8.700 muertes a nivel global y más de 214.000 personas contagiadas.

"Definimos a los migrantes como trabajadores, como personas desplazadas, como solicitantes de asilo, y son una gran presencia en todo el mundo, por todo tipo de razones", ha explicado el portavoz de la OIM, Joel Millman.

Ellos, ha continuado, son "nuestros vecinos, nuestras familias, son personas que nuestros hijos conocen en la escuela y se ven afectados de la misma forma en la que todos nos vemos afectados durante esta emergencia de salud pública".

En ese sentido, Millman ha recordado cómo otros casos de emergencia sanitaria, como el sida o la tuberculosis, significaron el aislamiento y la discriminación de las comunidades extranjeras asentadas en otros países y ha pedido no "alimentar esos miedos", así como la "criminalización de los migrantes".

"Nos preocupa que esta pandemia en particular, como ha sucedido antes, se asocie con ser extranjero, que provenga de viajeros o de personas que están lejos. Hemos visto esto con el sida y la tuberculosis en décadas pasadas", ha apuntado el portavoz de la OIM, quien ha recalcado que alentar el miedo hacia los extranjeros puede provocar que los migrantes no acudan a los centros de salud y hospitales para ser tratados.

Para Millman, "todos" independientemente de su lugar de origen "deben de tener acceso a las instituciones, que están allí para proteger la salud pública" de cualquier persona.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CUARENTENA

La OIM también ha puesto de manifiesto el impacto que supondrá para muchas economías familiares, que dependen de las ayudas que envían sus miembros desde otros países, el cierre de muchos servicios debido a la cuarentena que muchos gobiernos están imponiendo para frenar el avance del coronavirus.

Millman ha explicado que los migrantes que cruzan hacia Europa o Estados Unidos "han llegado a dominar ciertos sectores de la economía". Son los casos de la hostelería, el cuidado de ancianos, la construcción, la limpieza y otros trabajos, en ocasiones, no cualificados.

"Si los países y las ciudades están alentando a las personas a quedarse en casa y no ir a bares o restaurantes, acudir a espectáculos deportivos y culturales habrá un gran impacto sobre la capacidad de los trabajadores migrantes para enviar dinero a sus hogares, esencial para sus familias", ha lamentado.

No obstante, ha matizado que, "obviamente", la OIM comprende la situación y ha defendido que la cuarentena debe realizarse "cuando sea necesario", aunque, ha lamentado, eso conlleve un impacto hacia las personas que dependen de esos servicios.

AUMENTAN LOS AFGANOS QUE ABANDONAN IRÁN

La OIM ha explicado que la migración de África a Europa a través del Mediterráneo lleva disminuyendo desde los últimos tres años, por lo que no considera que se haya producido un cambio repentino debido a la actual crisis sanitaria.

"No es menos probable que las personas migren debido a esta pandemia y no es más probable que huyan de África debido a esta pandemia. Nada en nuestros números muestra eso. Es temprano, pero no estamos viendo ningún vínculo en este momento con el coronavirus en la migración", ha revelado su portavoz.

Sin embargo, ha precisado, debido a que Irán se ha visto muy afectado por esta pandemia, los afganos que han estado viviendo en Irán, una estimación que supera el millón de personas, están regresando a su país a Afganistán, habiéndose registrado hasta 9.000 personas al día en algunos puntos fronterizos.