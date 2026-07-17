La OIM pide más de 85 millone sde euros para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Destrucción en Playa Grande, la Guaira, tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela (archivo) - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lanzado un llamamiento para recaudar 98 millones de dólares (cerca de 85,2 millones de euros) para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 4.900 muertos y cerca de 16.750 heridos, según el último balance.

El llamamiento emitido por el organismo describe su respuesta para un periodo de doce meses y busca financiación para "proporcionar alojamiento seguro y digno", "asistencia humanitaria de emergencia", "apoyo a los esfuerzos de recuperación temprana" y "apoyo a las comunidades afectadas para que puedan recuperarse y reconstruirse en los próximos meses".

La jefa de la misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, ha resaltado que "el pueblo de Venezuela ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo sostenido". "Este llamamiento contribuirá a garantizar que las familias reciban la asistencia que necesitan, incluido un lugar donde quedarse, al tiempo que permitirá a las comunidades superar la emergencia, reconstruir los servicios esenciales y sentar las bases para una recuperación segura y duradera", ha explicado.

La organización ha manifestado que miles de familias se han visto desplazadas a causa de los terremotos, que tuvieron su epicentro en La Guaira, antes de resaltar que trabaja junto a las autoridades, otros organismos de Naciones Unidas y socios humanitaria para dar apoyo a los damnificados, también a través de alojamientos colectivos y la entrega de asistencia humanitaria en materia de salud y protección.

En este sentido, ha detallado que el llamamiento de fondos se centra en "áreas prioritarias" que incluyen alojamiento y coordinación de sitios, recuperación temprana y salud, en lo que describe como "un reflejo del compromiso más amplio de la OIM de apoyar a las personas afectadas por crisis y desplazamiento mediante soluciones impulsadas localmente, centradas en las personas y sostenibles".

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha resaltado este mismo viernes que las cerca de 1.300 réplicas registradas desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala abierta de Richter provocan que los miles de niños damnificados sigan haciendo frente a consecuencias físicas, pero también emocionales, dado que prolongan la incertidumbre sobre su situación.

De esta forma, ha argüido que muchos niños han perdido su hogar o a algún familiar, además de verse obligados a desplazarse y vivir con el miedo a nuevas réplicas, lo que "los mantiene en un estado de angustia constante que requiere apoyo emocional urgente". A ellos se suma la suspensión de clases sn numerosos municipios en las zonas afectadas, incluida la capital, Caracas.

"No encuentro palabras para describir lo que ha pasado aquí. La Guaira es el lugar donde pasé parte de mi infancia, donde iba a la playa y visitaba a mi familia. Volver y encontrarla así ha sido muy doloroso. Aquí, quien ha quedado con vida, materialmente lo ha perdido todo. Esta tragedia dejará de ocupar los titulares, pero los niños, las niñas y sus familias seguirán necesitando apoyo durante mucho tiempo", relata Erika Pestana, trabajadora de UNICEF España y venezolana que regresó a su país tras los seísmos.