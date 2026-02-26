La OLAF examina la conducta de Mandelson mientras fue comisario, tras sus vínculos con Epstein

El excomisario europeo y exembajador británico Peter Mandelson regresa a su domicilio tras ser detenido por sus presuntos vínculos con Epstein. - Marcin Nowak / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) está examinando la gestión del británico Peter Mandelson durante su mandato como comisario europeo entre 2004 y 2008, después de que hayan trascendido los presuntos vínculos del que fuera también exembajador de Reino Unido en Estados Unidos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Podemos confirmar que estamos examinando el asunto", han informado a Europa Press fuentes de la agencia europea que, sin embargo, advierten de que ello no supone que hayan iniciado una investigación formal.

Como parte de los procedimientos habituales, la Oficina Antifraude debe "analizar toda la información recibida que pueda ser de interés" para una potencial investigación y sólo concluida dicha evaluación decide si debe abrirse o no una investigación, aclaran las mismas fuentes.

La acción de OLAF responde a una petición remitida el pasado 18 de febrero por la Comisión Europea, que, según ha indicado un portavoz comunitario a Europa Press, solicitó ayuda de los expertos antifraude para investigar el gran volumen de documentación que se ha conocido en el contexto del caso Epstein.

Los miembros del Colegio de Comisarios están sujetos a las obligaciones derivadas directamente de los Tratados y a las "obligaciones éticas" que emanan del Código de Conducta, ha explicado el portavoz, tras recordar que Mandelson ocupó la cartera de Comercio durante cuatro años en la Comisión de Durao Barroso.

"Siempre que exista algún indicio de un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del Código de Conducta, la Comisión evalúa dichos posibles incumplimientos y, en caso necesario, toma las medidas pertinentes", explica la fuente.

En este contexto, y habida cuenta de los "nuevos documentos publicados recientemente", la Comisión Europea ha tomado la decisión de "investigar y evaluar" si puede existir algún incumplimiento de las obligaciones que establece dicho Código.

"Dadas las circunstancias y la considerable cantidad de documentos disponibles públicamente, la Comisión Europea también solicitó a OLAF el 18 de febrero que investigara el asunto", concluye el portavoz.