Una oleada de ataques rusos deja al menos dos muertos en Kiev

Archivo - Un edificio de apartamentos dañado por un ataque con drones ruso en la capital de Ucrania, Kiev - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev

La Administración Militar Regional de la capital advierte de que "toda Ucrania está bajo amenaza de misil"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles en Kiev a causa de una oleada de ataques rusos con misiles y drones contra la capital de Ucrania durante la noche y la madrugada, que también ha causado incendios y daños en múltiples edificios.

"Tenemos información acerca de una persona muerta en un ataque en el distrito de Dnipró", ha afirmado en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, tras advertir de un incendio en un rascacielos de la zona. Apenas una hora después, ha alertado de que "el número de muertos en la capital ha aumentado a dos", enviando sus condolencias a las familias.

El responsable ha notificado asimismo que al menos otras dos personas han resultado heridas en los ataques y ha advertido de que "el número de infraestructuras residenciales afectadas está aumentando, desafortunadamente". Al hilo, ha confirmado "informes de incendios" en el céntrico distrito de Pechersk y también en el de Desnianski, incidentes en los que, por el momento, se está recabando informaciones acerca de las víctimas.

"La capital ha sufrido a manos de terroristas rusos", ha denunciado en un mensaje posterior en el que ha asegurado que múltiples "edificios residenciales y coches están en llamas, se han roto ventanas y se han destruido tejados".

Mientras tanto, la Administración Regional de Kiev ha advertido a través de su propio canal de Telegram de que "toda Ucrania está bajo amenaza de misil" tras haber registrado el despegue de cazas MiG-31K.