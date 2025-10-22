Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en Dnipropetrovsk y Zaporiyia

Archivo - Un militar ruso en Kursk (archivo) - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022, con la toma de sendas localidades en las provincias de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, situadas en el este del país europeo.

El Ministerio de Defensa ucraniano ha señalado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas se han hecho durante las últimas horas con el control de las localidades de Ivanovka, en Dnipropetrovsk, y Pavlovka, en Zaporiyia, sin que el Gobierno ucraniano haya respondido por ahora a estas afirmaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.