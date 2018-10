La OLP califica de "chantaje" el recorte de EEUU de más de 200 millones en ayuda a los palestinos

Publicado 25/08/2018 10:33:08 CET

JERUSALÉN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Liberación de Palestina (OLP), ha condenado este sábado la decisión de Estados Unidos de recortar más de 200 millones de dólares en ayuda a la población palestina, en una decisión que ha calificado de "chantaje e intimidación", en palabras de su integrante del Comité Ejecutivo Hanan Ashrawi.

"Es un chantaje barato. El pueblo palestino no está en venta. El pueblo y el liderazgo palestino no se verán amenazados y no se rendirán al chantaje", ha asegurado Ashrawi en declaraciones recogidas por el diario israelí 'Yedioh Aharonoth'.

El recorte, ha explicado el Departamento de EEUU, ha ocurrido tras las últimas protestas desde la Franja de Gaza "donde el control del movimiento Hamás pone en peligro las vidas de los ciudadanos gazacíes y degrada una situación humanitaria y económica que ya de por sí es grave".

La Administración de Donald Trump ha reducido este año el dinero que entrega directamente y a través de la ONU para ayuda humanitaria y fomentar el desarrollo en los territorios palestinos por considerar que el Gobierno de Mahmud Abbas no ha hecho lo suficiente para buscar la paz con Israel.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha advertido de que la retirada de la ayuda estadounidense podría exacerbar las duras condiciones de vida en Gaza, que desde hace diez años sufre el bloqueo israelí.

Además, Trump ha dado un paso inédito al reconocer Jerusalén como capital de Israel, lo cual ha roto el consenso internacional sobre el estatus de la ciudad santa. La gran mayoría de la comunidad internacional defiende que debe pactarse en un eventual diálogo de paz.

Las conversaciones directas entre la Autoridad Palestina y el Estado judío están suspendidas desde 2014 debido a la negativa del Gobierno de Benjamin Netanyahu a prorrogar la moratoria sobre la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos.

"INTIMIDACIÓN CONSTANTE"

"La administración estadounidense está utilizando el chantaje barato como herramienta política y debería avergonzarse de la intimidación constante y el castigo de un pueblo bajo ocupación", ha añadido Ashrawi.

"Estados Unidos ya ha demostrado su depravación en su colusión con la ocupación israelí, lo que permite a Israel robar tierra y recursos, y ahora está mostrando crueldad económica al castigar a las víctimas palestinas de la ocupación", ha agregado.

Estados Unidos había planeado dar a los palestinos 251 millones para el "buen gobierno, la salud, la educación y el la financiación de la sociedad civil en el año fiscal actual de 2018 que finaliza el 30 de septiembre", según el texto inicial de la ayuda. A día de hoy se ha entregado menos de la mitad. A principios de este mes, EEUU había liberado aproximadamente 60 millones del dinero de 2018 para proyectos de seguridad que fomentan la cooperación entre la Autoridad Palestina e Israel.

El anuncio no incluye unos 65 millones en fondos estadounidenses congelados para la UNWRA, que brinda servicios a los palestinos en Cisjordania, Gaza, Jordania y Líbano. Sin embargo, la administración de Trump es extremadamente escéptica con la agencia y es probable que el dinero también sea reprogramado, según los funcionarios.

La decisión del viernes sigue a una decisión similar la semana pasada en la que el Departamento de Estado anunció que redirigía 230 millones de dólares en ayuda que se había planeado para programas de estabilización en áreas liberadas de Siria.