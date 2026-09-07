Omán confirma el rescate de 16 tripulantes de un buque saudí atacado por Irán en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite del estrecho de Ormuz - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han confirmado este lunes el rescate y evacuación de 16 tripulantes del buque saudí 'Sidr', objeto la semana pasada de un ataque por parte de Irán cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, un incidente que se saldó con la muerte de dos de sus marineros, ambos de nacionalidad filipina.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán ha indicado en un comunicado en redes sociales que han completado sus operaciones de "apoyo y asistencia" al 'Sidr', alcanzado "por un proyectil" frente a las cotas del país.

"Un buque de la Armada Real de Omán dio apoyo logístico a los 25 tripulantes del petrolero y evacuo a 16 de ellos, al tiempo que garantizó que se les daba la atención médica necesaria", ha manifestado, sin más detalles al respecto.

La empresa saudí Bahri, propietaria del buque, confirmó la semana pasada la muerte de dos tripulantes en el ataque, tras lo que Riad acusó directamente a Teherán del ataque, al tiempo que hizo hincapié en "la necesidad de reducir la tensión y respetar la seguridad de la navegación internacional".

El 'Sidr' sufrió el ataque el 31 de agosto, cuando navegaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, empleado por Estados Unidos para facilitar el tránsito marítimo hacia y desde el golfo Pérsico, a pesar de las advertencias por parte de las autoridades de Irán.

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, al anunciar recientemente un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.