Omán defiende que el estrecho de Ormuz permanezca "abierto y accesible" para la navegación internacional

Archivo - El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, ha defendido este viernes que el estrecho de Ormuz permanezca "abierto y accesible" para la navegación internacional y que no haya obstáculos al tráfico marítimo, incidiendo en la "cooperación responsable" entre los Estados ribereños y los usuarios de las vías marítimas.

"Reiteró la posición firme del Sultanato de Omán de que las vías navegables estratégicas, incluido el estrecho de Ormuz, permanezcan abiertas y accesibles para la navegación, libres de cualquier medida que pueda obstaculizar la libertad de navegación y el comercio internacional", ha afirmado Al Busaidi en su intervención en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según ha informado el Ministerio de Exteriores omaní.

En todo caso ha enfatizado que para lograr unas rutas abiertas y seguras se necesita "una cooperación responsable entre los Estados ribereños y todos los usuarios de esas vías marítimas". En este sentido ha señalado la cooperación existente en el estrecho de Malaca y Singapur, que considera "un modelo para fortalecer la confianza y consolidar la responsabilidad compartida".

El diálogo abierto contribuye a construir la estabilidad, ha defendido el ministro de Omán, reiterando el apoyo al diálogo "siempre que sea posible", reiterando su intención de promover procesos de conversaciones para resolver los conflictos, como hace en el caso de Irán, donde ejerce de mediador junto a Pakistán y Qatar.

Al Busaidi ha reivindicado el valor del Derecho Internacional, como la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, "como base de la seguridad marítima", incidiendo en que el respeto a sus disposiciones "garantiza la libertad de navegación, esencial para el comercio mundial, la seguridad alimentaria y la seguridad energética".

Estas declaraciones llegan cuando Omán e Irán negocian un sistema de gestión del paso de Ormuz, ante las aspiraciones de Irán de imponer tasas a los buques que atraviesen el paso en concepto de servicios y compensaciones medioambientales, unos gravámenes que las autoridades iraníes evitan llamar peajes.

Teherán defiende que el acuerdo alcanzado con Washington consolida su papel en la gestión del paso, mientras que sus detractores consideran que altera el equilibrio previo antes de la guerra.

Convertido en el arma principal de presión de Irán para frenar la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, el paso de Ormuz ha vivido desde entonces una escalada militar que ha culminado con los ataques iraníes a la navegación y la reimposición por parte de Estados Unidos del cierre perimetral en la zona, que busca el bloqueo de los puertos y buques iraníes.