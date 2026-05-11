Omán reclama una iniciativa humanitaria para liberar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, en una intervención en la ONU. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han reclamado este lunes una iniciativa humanitaria "urgente" para permitir a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz salir de esta zona "de manera segura".

"Existe una necesidad urgente de impulsar una iniciativa humanitaria para liberar a los buques en el Golfo, de manera segura y en cooperación con los Estados ribereños", ha dicho el ministro de Exteriores omaní, Badr al Basuaidi, tras una reunión con el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez en Mascate.

Según ha señalado Al Basuaidi en un mensaje en redes sociales, el encuentro se ha centrado en el "desafío marítimo" que se vive en el estrecho de Ormuz, así como "la importancia del cumplimiento del Derecho Internacional y el respeto a la soberanía de las aguas territoriales".

En otro mensaje, el Ministerio de Exteriores de Omán ha recalcado que el país, que ejerció de mediador en las primeras rondas de negociación entre Irán y Estados Unidos antes de que Washington lanzara junto a Israel la ofensiva en febrero, "enfatizó la necesidad de respetar el Derecho Internacional y el Derecho del Mar, junto con el respeto de todos a la soberanía de los Estados sobre sus aguas territoriales".