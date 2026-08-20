Omán señala que la seguridad en Ormuz está ligada a la de toda la región

Archivo - El ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, intenviene en Naciones Unidas. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Omán han señalado este jueves que la seguridad en el estrecho de Ormuz está ligada a la seguridad y la prosperidad de toda la región, subrayando el compromiso con reducir las tensiones y priorizar la vía diplomática.

"La seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz está estrechamente vinculada a la seguridad y prosperidad de la región", ha indicado el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, en declaraciones junto a su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, en viaje oficial a Mascate.

De esta forma, ha recalcado el compromiso del Sultanato de Omán con "la seguridad marítima y el Derecho Internacional", incidiendo en el trabajo para "reducir las tensiones y priorizar el diálogo, la diplomacia y las soluciones pacíficas", ha informado el Ministerio de Exteriores de Omán.

De lado de Japón, uno de los países más afectados por la inestabilidad en el paso de Ormuz, Motegi ha agradecido a su contraparte de Omán los suministros estables de petróleo y gas natural licuado y ha asegurado la intención de Tokio de ampliar la cooperación en materia energética.

En cuanto a la situación regional, el ministro nipón ha reafirmado la voluntad de continuar la coordinación entre ambos países para "reducir la intensidad de las tensiones en la región y apoyar la libertad y seguridad de la navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb".