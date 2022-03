La OMC rechaza la petición de ingreso de Bielorrusia por su papel en la guerra en Ucrania

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha rechazado la petición de Bielorrusia para ingresar en el organismo citando entre los argumentos su papel en la invasión militar de Ucrania por parte del Ejército ruso, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El organismo ha recordado que "los miembros detuvieron el trabajo sobre el acceso (de Bielorrusia) tras las fraudulentas elecciones presidenciales en agosto de 2020 y la violenta represión de manifestantes por parte del régimen de (el presidente bielorruso, Alexander) Lukashenko". "Ahora llamamos la atención sobre la complicidad de Bielorrusia en la premeditada, ilegal y no provocada invasión rusa de Ucrania".

"Condenamos a Bielorrusia por su complicidad en la agresión de Rusia, que es incompatible con los valores y principios de la OMC sobre un orden justo fundamentado en normas. Por estos motivos, hemos concluido que Bielorrusia no es apta para ser parte de la OMC", ha dicho. "No seguiremos considerando su petición de acceso", ha recalcado.

Por ello, ha reclamado a Minsk "que se ciña a sus obligaciones internacionales y que vuelta a un orden internacional basado en normas", al tiempo que ha "condenado firmemente" la "injustificable y no provocada agresión militar rusa contra Ucrania, permitida por Bielorrusia". "Estos ataques están causando unas consecuencias humanitarias generalizadas y provocan la muerte sin sentido de inocentes", ha denunciado.

"No es sólo un ataque contra Ucrania. Es un ataque y una violación flagrante del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y los principios fundamentales sobre paz y seguridad internacional, así como sobre democracia, libertad y Derechos Humanos. Debemos garantizar que los que no apoyan un orden internacional fundamentado en normas no se benefician de él", ha remachado.