La OMS alerta de que el 80% de los servicios que apoya en Afganistán podrían cerrar por falta de fondos

Afirma que los cierres podrían tener lugar en junio, dejando a otros 1,8 millones de afganos sin acceso a atención médica primaria

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado este lunes de que el 80 por ciento de los servicios sanitarios que apoya en Afganistán podrían tener que cerrar en junio debido a la falta de financiación, lo que dejaría a otros 1,8 millones de afganos sin acceso a atención médica primaria.

El organismo ha indicado que 167 instalaciones han tenido que cerrar a fecha del 4 de marzo a causa de la escasez de fondos, lo que ha dejado sin servicio a 1,6 millones de personas en 25 provincias, si bien ha subrayado que "sin una intervención urgente", los cierres podrían afectar a otras 220 instalaciones.

Así, ha manifestado que en las regiones más afectadas, situads en el norte, el noreste y el oeste de Afganistán, más de un tercio de las instalaciones sanitarias apoyadas por la OMS ya han cerrado, al tiempo que ha hecho hincapié en que esto eleva el riesgo de un ahondamiento de la crisis humanitaria en el país centroasiático.

"Estos cierres no son solo cifras en un informe, sino que representan a madres que no pueden dar a luz de forma segura, niños que no reciben vacunas vitales y comunidades enteras que quedan sin protección ante brotes de enfermedades mortales", ha dicho el jefe de la misión de la OMS en Afganistán, Edwin Ceniza Salvador, quien ha recalcado que "las consecuencias se medirán en vidas perdidas".

"No se trata solo de financiación. Se trata de una emergencia humanitaria que amenaza con echar por la borda años de progreso en el fortalecimiento del sistema de salud de Afganistán", ha recalcado Salvador. "Cada día que pasa sin nuestro apoyo colectivo trae consigo más sufrimiento, más muertes evitables y daños duraderos a la infraestructura sanitaria del país", ha lamentado.

La OMS ha subrayado que el país hace frente ya a "múltiples emergencias sanitarias", incluidos brotes de sarampión, malaria, dengue, poliomielitis y fiebre hemorrágica Crimea-Congo, por lo que ha advertido de que una financiación insuficiente dificultaría las labores para controlar estas enfermedades.