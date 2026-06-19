La OMS confirma 75 trabajadores contagiados de ébola, 17 de ellos fallecidos a causa de la enfermedad en RDC

Trabajadores tratan casos de ébola en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que 75 trabajadores sanitarios se han contagiado de ébola en República Democrática del Congo (RDC) desde el inicio del brote actual, 17 de los cuales han fallecido a causa de la enfermedad.

"Hasta ahora, hay 75 trabajadores de la salud que se han contagiado de ébola y entre ellos, 17 han muerto. Un 20,46% de los que se han contagiado han muerto a causa de la enfermedad", ha explicado a distancia en una rueda de prensa celebrada en Ginebra la directora de emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire.

Belizare ha explicado que están brindando apoyo psicológico y formación a los trabajadores sanitarios para que puedan continuar sus labores. "También los protegemos proporcionándoles equipo de protección. El equipo de protección no solo se distribuye en los centros de tratamiento de ébola, sino también en otros centros de salud, aunque no con el mismo nivel de protección", ha indicado.

"Es un precio muy alto el que está pagando el sistema de salud porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en República Democrática del Congo. Este es uno de los mayores problemas del sistema sanitario", ha lamentado.

Por otro lado, ha detallado que un equipo médico chino ha llegado a la zona cero del brote, Bunia, capital de la provincia de Ituri, para ayudar a combatir el virus que se propaga rápidamente, mientras que Uganda desplegará otro equipo en la frontera con el país vecino, en la localidad de Arua. "De los 19 casos en Uganda, 14 son importados de RDC y los otros cinco se han contagiado en Uganda", ha apuntado.

El brote actual de ébola --que se ha saldado con casi 900 contagiados en RDC y más de 230 muertos confirmados-- fue declarado el 15 de mayo, tras lo que la OMS optó dos días después por declarar la emergencia de salud pública de interés internacional ante la gravedad de la situación. La propia organización internacional alertó la semana pasada de que el brote "se está expandiendo".

RDC, que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola, en este caso en Kasai, es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus, y se ha enfrentado a más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.