La OMS denuncia la muerte de un sanitario y la destrucción de un almacén con material médico en el sur de Líbano

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado este domingo la muerte de un sanitario, así como la "destrucción" de un almacén con material médico en la gobernación de Bint Yebeil, en el sur de Líbano, en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

"La intensificación de las operaciones militares de Israel en el sur de Líbano ha provocado la muerte de otro profesional de la salud. Un sanitario ha fallecido en un ataque contra una ambulancia en Bint Yebeil", ha condenado Tedros en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el que agrega que en esa misma zona "ha sido destruido en un ataque" un almacén con material médico.

Al calor de los ataques perpetrados este domingo, la OMS ha confirmado la muerte de 51 profesionales libaneses de la salud, desde el pasado 2 de marzo, entre ellos nueve sanitarios que perdieron la vida este sábado.

Ante esta coyuntura, el director general de la organización ha urgido el "cese inmediato" de los ataques contra las instalaciones sanitarias, insistiendo sobre la necesidad de que esta clase de agresiones "no se conviertan en una norma".

"Los trabajadores de la salud están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y no deben ser blanco de ataques", ha recordado Tedros para, en último término, reivindicar a la paz como "la mejor medicina".

Este domingo, al menos dos trabajadores sanitarios de la Organización Islámica para la Salud han muerto en el sur de Líbano en medio de nuevos ataques del Ejército israelí contra una decena de localidades de la región, que el partido-milicia chií libanés Hezbolá han contestado con bombardeos a bases militares israelíes en la frontera.

Según la agencia oficial de noticias libanesa NNA, los trabajadores han sido alcanzados por un proyectil israelí cerca del hospital de Bint Yebeil. No obstante, Israel no se ha pronunciado sobre el ataque en concreto, pese a que su portavoz Avichai Adrai ha vuelto a denunciar este domingo que Hezbolá está empleando ambulancias y centros médicos para preparar ataques contra Israel.