La OMS denuncia múltiples ataques cerca de sus instalaciones en Teherán

Archivo - El director de la OMS,Tedros Adhanom Ghebreyesus - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciado este martes múltiples ataques cerca de la oficina que dispone el organismo de Naciones Unidas en Teherán, capital de Irán, en medio de la guerra desatada hace un mes con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"En las últimas dos noches se han producido ataques cerca de la oficina de la OMS en la capital iraní, Teherán, que han destrozado las ventanas", ha señalado en redes sociales, confirmando que "todos" los empleados de la OMS en dichas instalaciones se encuentran "bien y ninguno ha resultado herido".

Tedros, que no ha citado a Washington ni Tel Aviv en su mensaje, ha considerado que los ataques que afectan a la actividad de la OMS o de cualquier otra agencia de Naciones Unidas en territorio iraní "no pueden tolerarse y deben evitarse a toda costa" y ha recordado que la ubicación de estas instalaciones se encuentra "claramente identificada".

Sus palabras tras más de un mes de guerra desde que el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva sorpresa contra Irán, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos del régimen. Ya entonces, el director de la OMS pidió a los países implicados que garantizasen la protección de hospitales y clínicas, lamentando daños en hospitales como Motahari y Gandhi en Teherán, en un conflicto que ya deja más de 2.000 muertos solo en Irán.