La OMS reporta 3 sanitarios muertos y 6 heridos tras los ataques de Israel en el sur de Líbano

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado este martes que tres sanitarios han fallecido y otros seis han resultado heridos mientras rescataban a personas damnificadas por las explosiones registradas durante la jornada en Tiro, en el sur de Líbano.

"La expansión del conflicto en Oriente Próximo impacta cada vez más en los servicios sanitario de la región", ha lamentado Tedros a través de un mensaje en sus redes sociales, donde ha advertido del "alto" riesgo que enfrenta el personal sanitario de la zona por cuenta de las hostilidades desatadas a tenor del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

En esa línea, reivindicando la "labor vital" del personal sanitario, especialmente en los "tiempos de crisis", el dirigente del organismo ha instado a las partes en conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a los trabajadores sanitarios, instalaciones y pacientes.

"Hago un llamamiento a la máxima moderación, para que las voces de la sabiduría y la paz se eleven por encima del sonido de los bombardeos", ha zanjado, apuntando que "la paz es la mejor medicina".

Cabe recordar que el Ministerio de Salud Pública libanés ha elevado en la misma jornada a 50 los muertos y a 355 los heridos por los ataques efectuados por el Ejército israelí contra su capital, Beirut, y el sur del país, en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.