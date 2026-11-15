La OMS señala que EEUU ha perdido su estatus como país 'libre de sarampión' tras una cifra récord

Archivo - Centro de vacunación contra el sarampión en México - Nadia Tecuapetla / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha perdido este sábado su estatus como país 'libre de sarampión' según ha dictaminado la Organización Panamericano de Salud --adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS)-- después de que se hayan registrado más de 5.400 casos en lo que va de año, lo que supone más del doble respecto a los datos del año anterior.

Por primera vez desde el año 2000, Estados Unidos no ha cumplido con los estándares fijados por la OMS, que consideran a un país 'libre' de la enfermedad si "no hay infecciones de sarampión de transmisión local ni brotes que duren doce meses o más".

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estadounidense, aproximadamente un tercio de los casos de sarampión que se han registrado este año están relacionados con brotes que comenzaron en 2025 y que continúan propagándose.

La CDC ha contabilizado un total de 5.412 casos en lo que va de año, más del doble del récord en tres décadas registrado el ejercicio anterior, cuando se notificaron 2.242 contagios. Asimismo, en los últimos meses se han registrado 590 hospitalizaciones y al menos seis muertes relacionadas con el sarampión, mientras que varios estados han informado de fallecimientos adicionales.

Un país o región pierde su estatus de país libre de sarampión una vez que la inmunidad de su población disminuye lo suficiente como para que la propagación de la enfermedad se mantenga, especialmente si no hay una tasa alta de vacunación que pueda extinguir rápidamente el brote.

"Esto significa que corremos el riesgo de exponernos al sarampión y contraerlo si no estamos vacunados. Significa que las salas de urgencias y los pediatras deben considerar el sarampión en cualquier persona con fiebre y sarpullido, independientemente de si ha viajado al extranjero o no. Y ahora podríamos convertirnos en un país exportador de sarampión a otros países", ha clarificado la doctora Céline Gounder, en declaraciones recogidas por la cadena CBS.

El secretario del Departamento de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, todavía no se ha pronunciado al respecto sobre la decisión de la OMS.