Una ONG confirma 67 excarcelaciones de presos en Venezuela de las 116 anunciadas por las autoridades

Vista de una valla publicitaria con la imagen del presidente Nicolás Maduro en la ciudad de La Guaira, Venezuela - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización de Derechos Humanos venezolana Justicia, Encuentro y Reparación ha confirmado este lunes la excarcelación de 67 presos "políticos", horas después de que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez haya anunciado la liberación de 116 personas que se encontraban detenidas que se encontraban detenidas en distintos centros penitenciarios del país latinoamericano.

"En el marco de los anuncios oficiales realizados por las autoridades y tras un proceso de verificación independiente y responsable, a esta hora hemos confirmado la excarcelación de 67 personas detenidas por razones políticas", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha precisado que "este balance refleja únicamente los casos debidamente comprobados".

La entidad ha enmarcado el anuncio en su "compromiso con una comunicación basada en hechos verificables y transparencia informativa" y ha apuntado a la necesidad de que en las excarcelaciones se priorice "de manera urgente" a adolescentes, personas con autismo, mujeres, enfermos de gravedad y personas mayores, "quienes constituyen grupos especialmente vulnerables y requieren un enfoque humanitario diferenciado".

"Reiteramos también la importancia de que las excarcelaciones se desarrollen con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones, de modo que este proceso avance de forma efectiva y responda a la magnitud real de los casos documentados por distintas organizaciones", ha agregado en la misma publicación.

El Servicio Penitenciario venezolano ha informado en un comunicado de que se han producido 116 nuevas excarcelaciones. "Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación", recoge el comunicado difundido en redes sociales.

Según el balance de las autoridades venezolanas, estas liberaciones se suman a las 187 registradas durante el mes de diciembre de 2025 y siguen "la revisión integral" iniciada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Dicho proceso ha mantenido su continuidad bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz. Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", ha señalado.

El pasado jueves fueron liberados asimismo una veintena de personas, en un paso que las autoridades de Venezuela atribuyeron a las negociaciones con Qatar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

