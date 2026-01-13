Hungría confirma la liberación de uno de los tres ciudadanos húngaros encarcelados en Venezuela

Archivo - El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto. - ATTILA VOLGYI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha confirmado este martes la liberación de un ciudadano húngaro que se encontraba encarcelado en Venezuela, en el marco de las excarcelaciones anunciadas la semana pasada por las autoridades del país sudamericano días después del ataque lanzado por Estados Unidos, que dejó cerca de cien muertos y se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro.

"De los tres ciudadanos húngaros detenidos en prisiones de Venezuela, uno ha sido liberado por las autoridades venezolanas", ha informado el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales. "Continuamos nuestros esfuerzos para lograr la liberación de otros dos compatriotas", ha agregado.

El Servicio Penitenciario de Venezuela afirmó el lunes que había liberado hasta ese momento a 116 presos, si bien la organización no gubernamental Foro Penal ha cifrado en las últimas horas en 55 "los presos políticos excarcelados verificados" por el momento.

"El Gobierno debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados para saber quiénes son y si son efectivamente presos políticos", ha sostenido el director del organismo, Alfredo Romero, en un mensaje publicado también en redes sociales.