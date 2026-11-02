Una ONG denuncia 19 muertos en un bombardeo venezolano contra el ELN en el oeste de Venezuela

Archivo - Bandera de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) - EJÉRCITO DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto en un ataque de las Fuerzas Armadas venezolanas contra un campamento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, estado de Apure, en la parte venezolana de la frontera con Colombia, según ha denunciado la ONG FundaREDES.

"Nueve personas habrían muerto y sus cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando (...). Otras diez personas fallecidas han quedado en la zona y un número no determinado de heridos que habría logrado llegar a territorio colombiano", ha explicado el coordinador de FundaREDES, Juan Francisco García Escalona, en un mensaje publicado en redes sociales.

El ataque se produjo el viernes 30 de octubre, según García, que ha publicado los nombres de cinco de las víctimas cuyos documentos de identidad han sido recuperados por vecinos de la zona: Jesús Javier Brugal Carrero, Juan Carlos Guerrero Márquez, Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.

García ha explicado que hay un número no determinado de heridos, que lograron llegar a territorio colombiano, y ha exigido información oficial a las autoridades, al tiempo que recordó otros hechos similares que han sucedido en las últimas semanas tanto en el estado de Bolívar como en la zona próxima al paso del Burro, en el entorno de los ríos Meta y Orinoco.

"Las comunidades necesitan respuestas, lo urgente es esclarecer qué ocurrió, proteger a la población civil e identificar a las víctimas mediante procedimientos verificables, con notificación a sus familiares", ha planteado.

"La gravedad de lo relatado exige investigación y transparencia, no silencio ni conclusiones anticipadas, esperemos que el Estado Venezolano en esta oportunidad actúe con transparencia", ha añadido. Según García, estos ataques "están relacionados con disputas por el control de zonas de explotación de bauxita y coltán".

FundaREDES ha denunciado otros enfrentamientos armados y el uso de drones con explosivos en el sector Pie de Cerro municipio Cedeño del estado Bolívar, a 5 kilómetros del campamento de Bauxilium y cerca de las zonas de almacenamiento de bauxita. "Disparos y explosiones obligaron a la evacuación de emergencia de los trabajadores mineros y la suspensión de actividades operativas hasta nuevo aviso", ha indicado.