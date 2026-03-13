Una ONG denuncia un ataque con ácido contra un activista de Derechos Humanos en la capital de Indonesia

El norte de Yakarta, la capital de Indonesia - Europa Press/Contacto/Donal Husni

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS) ha denunciado que su coordinador adjunto, el activista de Derechos Humanos Andrie Yunus, ha sido rociado con ácido por al menos dos individuos no identificados a bordo de una motocicleta en Yakarta, la capital de Indonesia.

El ataque se produjo, según ha informado KontraS en un comunicado, sobre las 23.37 horas (hora local) el jueves cuando el activista regresaba en motocicleta a su domicilio tras grabar un podcast en la oficina de la Fundación Indonesia de Asistencia Legal (YLBHI) sobre remilitarización y revisión judicial.

"Fue trasladado rápidamente a un hospital cercano en Yakarta, donde recibió atención médica de urgencia, especialmente en los ojos, que estuvieron expuestos al líquido", ha explicado la ONG, agregando que el activista ha sufrido "graves lesiones" en todo el cuerpo, incluyendo las manos, el rostro y el pecho.

La ONG ha denunciado que el ataque forma parte de un "intento de silenciar las voces críticas en la sociedad, en particular las de los defensores de los Derechos Humanos, protegidos por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado "profundamente preocupado por el horrible ataque con ácido contra Andrie Yunus". "Los responsables de este cobarde acto de violencia deben rendir cuentas. Los defensores de Derechos Humanos deben estar protegidos en su labor vital y poder plantear sin temor cuestiones de interés público", ha indicado en redes sociales.

Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamid, ha señalado en un comunicado que el ataque "no debe ser catalogado como un "crimen callejero ordinario", sino que es un ataque destinado a "silenciar a los defensores de Derechos Humanos".

"Este ataque expone una realidad escalofriante: el Gobierno indonesio no está cumpliendo con su deber de proteger a ciudadanos que están en la primera línea luchando por sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En cambio, el Gobierno recurre a estigmatizar a los defensores de Derechos Humanos como terroristas e instigadores", ha argüido.

Hamid ha instado así a las autoridades a llevar a cabo una "investigación exhaustiva, transparente y rápida". "El Gobierno debe poner fin a la impunidad y garantizar un ambiente seguro para todos los defensores de Derechos Humanos en Indonesia", ha zanjado.