Una ONG denuncia al menos 17 muertos tras un ataque de las RSF contra una escuela y un centro de salud en Sudán

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto tras un ataque con drones atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una escuela secundaria y un centro de salud ubicados en la localidad de Shukairi, en el estado sudanés de Nilo Blanco, según ha denunciado este miércoles la ONG Sudan Doctors Network.

"Este horrendo crimen representa una continuación de las violaciones cometidas por las RSF en el estado de Nilo Blanco. En los últimos dos días, varias instalaciones civiles han sido atacadas, incluyendo una residencia de estudiantes, una central eléctrica y varios barrios residenciales, en una escalada que refleja un patrón continuo de ataques contra civiles sin tener en cuenta el Derecho Humanitario", ha indicado en un comunicado en redes sociales.

La ONG, que ha precisado que entre las víctimas hay "mujeres, niños, estudiantes, profesores y personal sanitario", ha reiterado que "estos ataques deliberados de las RSF representan un cambio peligroso en su estrategia de selección de objetivos, ya que ya no distinguen entre objetivos militares e instalaciones civiles".

Por su parte, la ONG Emergency Lawyers denunció en la víspera en un comunicado que los ataques contra la infraestructura civil se han intensificado en las últimas semanas, con ataques registrados en los mercados de Jald, en Kordofán del Sur, y en Nyala, en Darfur Meridional, así como contra asentamientos civiles en la capital de Darfur del Este, Ed Daein; en Kosti --al sur de la capital, Jartum, en el estado de Nilo Blanco-- y en Dilling, en Kordofán del Sur.

Al menos 34 personas murieron y otras 63 más resultaron heridas en un ataque registrado el pasado domingo sobre un mercado de la localidad de Abú Zabad, en el estado de Kordofán. La Alianza Fundadora de Sudán, brazo político de las RSF, acusó al Ejército de ser responsable y de llevar a cabo un "genocidio y una limpieza étnica".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.