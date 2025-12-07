ONG denuncian al menos 20 muertos en una nueva masacre perpetrada por las pandillas de Haití

Archivo - Imagen de archivo de manifestaciones en Haití - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG haitianas han denunciado que al menos 20 personas han muerto y 30 han resultado heridas en el oeste de Haití a consecuencia de una matanza perpetrada por una banda criminal en la localidad de Pont-Sondé.

El ataque ocurrió el pasado 29 de noviembre y fue ejecutado por los pandilleros de la organización Gran Grif, los mismos implicados en la matanza de otras 70 personas en octubre de 2024 en esta misma localidad.

Los balances preliminares de las ONG han comenzado a llegar en las últimas horas debido a la crítica situación de seguridad en la ciudad, escenario según el Grupo de Acción para la Defensa de los Derechos Humanos de una "tragedia insostenible".

Una de las organizaciones humanitarias encargadas de proporcionar este balance Défenseurs Plus, ha añadido que al menos 500 domicilios de Pont-Sondé han quedado calcinados tras el ataque, a la espera de una respuesta oficial de las autoridades.

"Gran Grif también ejecutó a conocidos comerciantes locales. Ancianos y bebés quedaron encerrados en sus casas", declaró René Charles, presidente de la Unión de Plantadores del Valle del Artibonito al diario 'Haitian Times', antes de anticipar que el número de fallecidos podría aumentar en los próximos días: organizaciones como Enfants Soleil elevan a 120 el total de muertos.

Défenseurs Plus denuncia, en un comunicado recogido por 'Le Courrier de la Nation', que esta última atrocidad perpetrada por bandas armadas "es resultado de la incapacidad de las autoridades haitianas para proteger a la población" y ha pedido la intervención urgente de algún tipo de fuerzas de seguridad.

"El pueblo no puede vivir, no puede trabajar, no puede moverse", declaró hace una semana X uno de los sindicatos policiales de Haití, SPNH-17. "Perder los dos departamentos más grandes del país, Oeste y Artibonite", donde las bandas controlan ya según el sindicato la mitad de este último territorio, "es el mayor fracaso de seguridad en la historia moderna de Haití".