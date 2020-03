ONG dice que un cantante muerto bajo custodia en Ruanda quería asilo en Europa y tilda de "sospechoso" su fallecimiento

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una ONG cristiana ha afirmado este miércoles que el cantante ruandés Kizito Mihigo, muerto bajo custodia en febrero en el país africano, había expresado su voluntad de pedir asilo en Europa y ha tildado de "sospechoso" su fallecimiento en prisión.

"Nos contactó en septiembre de 2019 mientras intentaba encontrar una vía para salir de Ruanda y venir a Europa para pedir asilo", ha dicho Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT).

"El problema era que no tenía pasaporte. Parece que las autoridades no quería devolvérselo", ha dicho Clément Boursin, miembro de la ONG, en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC.

Así, ha indicado que ACAT pidió a Mihigo que "esperara" a iniciar el viaje debido a que "era demasiado peligroso, ya que estaba bajo una fuerte vigilancia por parte de las autoridades ruandesas".

Boursin ha destacado que las canciones del autor "estaban prohibidas para el público y los medios progubernamentales" y que "nadie quería trabajar con él por miedo a represalias". "Él mismo nos dijo que estaba amenazado, por lo que su muerte es sospechosa, como mínimo", ha añadido.

"Queremos que se cree una comisión de investigación independiente, porque en el pasado fue sometido a secuestros, detenciones secretas, torturas, sentencias y encarcelamientos", ha zanjado Boursin.

Las autoridades ruandesas --que han rechazado una investigación independiente-- desvelaron la semana pasada que los resultados de la autopsia realizada a Mihigo confirma la versión policial, que habló de un suicidio en su celda tras su arresto días antes cerca de la frontera con Burundi.

El hombre fue condenado hace cinco años por un presunto plan para asesinar al presidente y otros altos cargos del país africano, si bien fue liberado gracias a una amnistía concedida por el mandatario en septiembre de 2018.

El cantante, conocido popularmente como Kizito, tenía prohibido abandonar el país sin permiso debido a la citada condena, motivo por el que habría intentado cruzar la frontera de manera irregular a través de la localidad de Nyaruguru. Según las autoridades, los residentes le entregaron a la Policía después de que intentara sobornarles.

Los problemas legales de Kizito arrancaron en 2014 por su canción 'Igisobanuro cy'urupfu', que significa 'El significado de la muerte', que salió a la luz días antes del 20º aniversario del genocidio en Ruanda.

Según recoge la BBC, la canción es considerada como una crítica a la narrativa oficial sobre el genocidio de 2014 y apunta a crímenes presuntamente cometidos por el Frente Patriótico Ruandés (RPF), liderado por Kagame.