Una ONG con sede en Cisjordania denuncia que Francia le ha denegado el visado a su director

Archivo - El director general de Al Haq, Shawan Jabarin - Ben Whitley/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG de Derechos Humanos Al Haq, con sede en Cisjordania, ha denunciado que Francia le ha denegado el visado a su director general, Shawan Jabarin, lo que socava los esfuerzos "por lograr la rendición de cuentas y la defensa de los derechos palestinos".

"La negativa a última hora de Francia de concederle un visado ha impedido que Jabarin participe en reuniones informativas cruciales con el Parlamento francés, el Ministerio de Exteriores y el Consejo de Europa, y ha obstaculizado su asistencia a reuniones en el Parlamento Europeo y el Ministerio de Exteriores en Bélgica", ha denunciado este jueves en un comunicado.

La ONG --que ha precisado que otro representante acudió finalmente a las reuniones en París y Bruselas y que Países Bajos le concedió un visado a Jabarin para viajar a La Haya-- ha reiterado que estos obstáculos a sus actividades socavan "gravemente los esfuerzos en defensa de los Derechos Humanos".

"Esta decisión contrasta con el reconocimiento previo de Francia a la labor de Al Haq, incluido el prestigioso premio otorgado por la República Francesa en 2018", ha precisado, en alusión al galardón que recibió junto a B'Tselem por su defensa de los Derechos Humanos.

El propio Jabarin ha indicado que "los intentos de silenciar a Al Haq y su labor no borrarán las pruebas ni eximirán de responsabilidad a los culpables" de violar los Derechos Humanos. "Tales acciones agravan la erosión del Derecho Internacional y traicionan aún más a las víctimas que siguen exigiendo justicia", ha zanjado.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) y otras ONG han afirmado en un comunicado conjunto que esto supone un "retroceso alarmante para los Derechos Humanos" en un contexto de "ataques cada vez más severos contra el Derecho Internacional".

"Es vergonzoso y profundamente preocupante que a un defensor de los Derechos Humanos que ha dedicado su vida a buscar justicia por crímenes internacionales se le niegue la entrada al espacio Schengen, mientras que las personas buscadas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad puedan viajar libremente", ha expresado la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En este sentido, ha afirmado que este "doble rasero tan evidente y absurdo debería llevar a los estados europeos a una reflexión urgente sobre su compromiso con la rendición de cuentas y la aplicación coherente de la justicia internacional".

La Administración Trump impuso sanciones a la ONG Al Mezan de Derechos Humanos y al Centro palestino de Derechos Humanos, con sede en Gaza, y al grupo Al Haq, con sede en la ciudad cisjordana de Ramala, por cooperar con las investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra las autoridades israelíes por la ofensiva en la Franja de Gaza.

El TPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, pidió la detención de tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), muertos en el marco de la citada ofensiva del Ejército israelí.